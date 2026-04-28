Долина переехала в квартиру, где раньше жил Стивен Сигал

Певица Лариса Долина переехала в квартиру, где раньше жил американский актер Стивен Сигал. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что после того, как суд изъял квартиру Долиной в Хамовниках, певице пришлось искать новое жилье. В итоге выбор Долиной пал на квартиру на 4 этаже элитного ЖК в Гагаринском районе Москвы. Общая площадь новой квартиры составляет 235 квадратных метров, а арендная плата в этом доме начинается от 700 тысяч рублей в месяц.

По информации издания, раньше в этой квартире жил Стивен Сигал. В данный момент Долина устроила на территории жилплощади ремонт — при этом соседи певицы говорят, что пока ни разу ее не видели.

Ранее Лариса Долина почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь.