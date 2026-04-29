Антон Шастун впервые рассказал о смерти отца

Комик Антон Шастун впервые рассказал о смерти своего отца. В шоу «Вписка» на YouTube он рассказал, что его родитель умер еще 15 лет назад от инсульта.

По словам Шастуна, когда ему было 13-14 лет, его родители развелись. Мать тяжело это переживала.

«Он умер, когда мне было лет 19 или 20. Дело в этом. О нем разговаривать подробно? Не могу сказать, что у меня какое-то гигантское количество воспоминаний с ним», — добавил Шастун.

Шастун признался, что ему до сих пор больно из-за того, что он так мало общался с отцом. Он сожалеет, что так и не поговорил с ним, уже будучи взрослым.

«Когда они только развелись, понятно, что я видел, как мама это переживает. Понятно, что была обида: папа бросил маму. Эта обида не позволяла мне сделать первый шаг. Когда мне исполнилось 18, я уже в целом как будто начинал понимать, что жизнь — она разная. Разное случается в жизни», — сказал комик.

Шастун допустил, что если бы разговор с отцом состоялся, то он мог бы изменить его. Сейчас ни он, ни его мать не держат какой-либо обиды на мужчину.