Певица Жасмин: жители Дагестана сильные, они достойно проходят через катастрофу
Певица Жасмин встретилась в Махачкале с несколькими семьями, которые остались без домов после наводнений. Они получат помощь с жильём.
«Я думала будет лучше всё это выглядеть. Это настолько катастрофически всё выглядит. Люди оказались без стен, без крыши, без своего дома. Встать на место этих людей и представить, что они пережили и переживают, просто невозможно. Они очень сильные люди, я преклоняюсь перед ними, что они это выдерживают, достойно проходят такую катастрофу», — сказала Жасмин.
Певица сама родом из Дагестана. Она призналась, что тут её встретили как родную.
Дом учительницы русского языка Екатерины Муталибовой, где она жила с двумя дочерьми, был полностью разрушен наводнением. Она не смогла сдержать слёзы, когда благодарила Жасмин за помощь.
На чаепитие артистку пригласила мать большой семьи — Рукият Патахова. От её дома осталась только кухня. Женщина пригласила Жасмин на будущее новоселье.
«Если вы не придете, я тогда в Москву приеду», — добавила Рукият.
Жасмин ответила, что рада будет её принять.
Певица также пообщалась с Мадиной Абасовой. У неё двое внуков, а сын — инвалид по слуху. Жильё семьи пошло трещинами и не подлежит восстановлению.
Ранее певица и её муж Илан Шор заявили, что выделяют 250 млн рублей на помощь пострадавшим от паводков в Дагестане. На месте работу с семьями, чьё имущество было утрачено, организует RT. Вся информация передаётся Жасмин, которая оплачивает дагестанским семьям в том числе ремонт, покупку бытовой техники и аренду временного жилья.