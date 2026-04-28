Певица Жасмин: жители Дагестана сильные, они достойно проходят через катастрофу

Певица Жасмин встретилась в Махачкале с несколькими семьями, которые остались без домов после наводнений. Они получат помощь с жильём.

«Я думала будет лучше всё это выглядеть. Это настолько катастрофически всё выглядит. Люди оказались без стен, без крыши, без своего дома. Встать на место этих людей и представить, что они пережили и переживают, просто невозможно. Они очень сильные люди, я преклоняюсь перед ними, что они это выдерживают, достойно проходят такую катастрофу», — сказала Жасмин.

Певица сама родом из Дагестана. Она призналась, что тут её встретили как родную.

Дом учительницы русского языка Екатерины Муталибовой, где она жила с двумя дочерьми, был полностью разрушен наводнением. Она не смогла сдержать слёзы, когда благодарила Жасмин за помощь.

На чаепитие артистку пригласила мать большой семьи — Рукият Патахова. От её дома осталась только кухня. Женщина пригласила Жасмин на будущее новоселье.

«Если вы не придете, я тогда в Москву приеду», — добавила Рукият.

Жасмин ответила, что рада будет её принять.

Певица также пообщалась с Мадиной Абасовой. У неё двое внуков, а сын — инвалид по слуху. Жильё семьи пошло трещинами и не подлежит восстановлению.

Ранее певица и её муж Илан Шор заявили, что выделяют 250 млн рублей на помощь пострадавшим от паводков в Дагестане. На месте работу с семьями, чьё имущество было утрачено, организует RT. Вся информация передаётся Жасмин, которая оплачивает дагестанским семьям в том числе ремонт, покупку бытовой техники и аренду временного жилья.