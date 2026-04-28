Лиза Кудроу рассказала о жестоких сценаристах «Друзей»

Исполнительница роли Фибби в сериале «Друзья» Лиза Кудроу в интервью The Times of London рассказала, что ей пришлось пережить немало негативных моментов во время съёмок.

За кадром определённо творилось всякое дерьмо. Не забывайте, что мы записывались перед живой аудиторией из 400 человек и, если ты портила реплику одного из сценаристов или она не вызывала идеальной реакции, они могли сказать: «Эта сучка что, читать не умеет? Она даже не старается. Она испортила мою реплику».

Актриса также вспомнила, что мужчины из сценарной группы часто засиживались допоздна и обсуждали свои сексуальные фантазии об актрисах из сериала. Однако, так как это происходило за закрытыми дверьми, Лиза не обращала на это внимания.

О, это могло быть жестоко, но эти ребята — а там в основном были мужчины — сидели до трёх часов ночи, пытаясь написать сценарий, так что я думала: «Говорите обо мне что угодно за моей спиной, потому что это уже будет не так важно».

В начале 2000-х годов Амани Лайл, работавшая над шестым сезоном «Друзей», подала на авторов в суд из-за поведения сценаристов. Она утверждала, что те часто допускали сексуальные и расистские высказывания. Верховный суд, однако, оправдал Warner Bros. Television тем, что «грубое поведение было неотъемлемой частью рабочей атмосферы».