Дочь звезды фильма «Любовь и голуби» рассказала о разводе

Дочь актера Александра Михайлова, известного по роли Кузякина в фильме «Любовь и голуби», рассказала о разводе. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

© Соцсети

По словам 23-летней Мирославы, она уже как год живет отдельно от мужа. В 2024 году она вышла замуж за своего сокурсника по ВГИК Анатолия Черникова, но уже в мае 2025 года пара развелась.

«Пришло время внести некую ясность касаемо моего статуса “семейное положение”. Хочу объявить официально: Я в разводе, господа. Начиная с мая прошлого года мой статус поменялся на “свободна”. История длиною в более чем в шесть лет завершилась», — заявила она.

