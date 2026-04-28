Соседов рассказал, что верит в перерождение звезд из нулевых

Известный музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, что верит в возращение групп, которые были популярны в нулевых.

Он подчеркнул, что на сцену должны возвращаться только те артисты, которые все еще интересны современным слушателям.

— Если этих певцов принимает новое поколение слушателей, то у меня нет вопросов. Кто бы мог подумать, что сегодняшняя молодежь станет переслушивать альбомы Надежды Кадышевой, но тем не менее мы это наблюдаем, — отметил Соседов.

По словам критика, если коллективы захотят вновь попасть в чарты, им придется приложить усилия и переделать часть прошлых хитов, передает Общественная Служба Новостей.

Соседов подчеркнул, что музыкальные предпочтения слушателей меняются в течение короткого времени, поэтому звездам нулевых необходимо задуматься о новой аранжировке или переписать свои же популярные песни.

О причинах появления неожиданной любви к российский песням 30-летней давности у зумеров «Вечерней Москве» рассказал музыковед Вадим Горжанкин.