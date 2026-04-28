Воробьёв впервые прокомментировал своё завирусившееся видео в образе Джокера

Алексей Воробьёв отреагировал на бурную реакцию пользователей на его видео в образе Джокера 4-летней давности. В личном блоге в запрещённой соцсети он обратился к поклонникам с претензией.

И нет, его вовсе не смутило, что видео стало мемом — певец возмущён лишь тем, что ролик стал таким популярным только сейчас.

«Почему сейчас вам это видео так нравится использовать? В 2022 году это было в тему, мне это тогда было нужно, а не четыре года спустя. Вы можете как-то порезче, что ли, реагировать?» — задался вопросом певец.

С иронией Воробьёв призвал поклонников быстрее реагировать на его контент и отметил, что, раз уж они тогда не отреагировали на его трек, который явно стал бы популярнее, то нужно поступить честно и помочь ему в продвижении нового хита.