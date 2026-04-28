«Унылое зрелище»: критик прошлась по «Покровским воротам» с Бузовой

Театральный критик Марина Райкина назвала певицу и телеведущую Ольгу Бузову «совершенно беспомощной» актрисой в спектакле «Покровские ворота». Об этом Райкина рассказала News.ru.

В театре «Русская песня» 25 апреля состоялась премьера спектакля «Покровские ворота». В нем сыграли Надежда Бабкина и Бузова.

«Она [Бузова - прим.ред.] была абсолютно беспомощная актриса в абсолютно беспомощном спектакле, характер ее героини не определен», - заявила Райкина.

По ее мнению, проблема не в сравнении спектакля с фильмом «Покровские ворота». Критик заявила, что зрелище получилось «унылое», хотя в спектакле поют и танцуют.

Райкина добавила, что в спектакле «Чудесный грузин» Бузова смотрелась лучше. В 2021 году Бузова появлялась на сцене Московского художественного академического театра имени Горького в спектакле, который рассказывал историю Иосифа Сталина.