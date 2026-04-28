Волочкова рассказала о помощи от неизвестного мужчины

Незнакомый мужчина помог Анастасии Волочковой в самом начале карьеры. Об этом балерина рассказала в интервью РИА Новости.

Танцовщице в юности не хватило денег на билет, чтобы добраться до места проведения конкурса. По ее словам, ее мать попросила кассиров аэропорта сделать артистке балета скидку.

Разговор услышал незнакомец, который решил помочь исполнить ее мечту – получить золотую медаль.

Мужчина после рассказа матери Анастасии решил оплатить поездку. Волочкова также добавила, что позже неизвестный благотворитель не объявлялся.

Ранее Волочкова расплакалась, отвечая на вопросы о пасхальных традициях. Артистка призналась, что ей сейчас не до праздничных ритуалов из-за проблем со здоровьем.