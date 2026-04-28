«Такой сюр»: Анна Асти прервала молчание после жесткой критики в Сети

На днях певица столкнулась с хейтом из-за своего пения. Анна не стала молчать.

© WomanHit.ru

Публичная жизнь — это не только овации, но и постоянное давление. Популярные артисты регулярно становятся объектами для насмешек хейтеров. Стоит звезде один раз взять не ту ноту, как в соцсетях тут же разгораются жаркие споры. Недавно по этому поводу активно обсуждали одну из самых востребованных российских певиц Анну Асти (настоящая фамилия — Дзюба).

На днях голосовой коуч опубликовала на своей страничке фрагменты живого пения артистки. Пользователи Сети посчитали, что Анна находится не в лучшей вокальной форме. Автор ролика попыталась оправдать звезду плотным графиком, однако в комментариях все равно начался настоящий «портал в ад».

Певица не стала терпеть нападки и лично вышла на связь, чтобы прояснить ситуацию. Она отметила, что эксперты из интернета понятия не имеют, каково это — работать в режиме экстремальных нагрузок. По словам Анны Асти, звук на площадках часто мешает артисту полностью контролировать свое исполнение.