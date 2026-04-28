«Такой сюр»: Анна Асти прервала молчание после жесткой критики в Сети
На днях певица столкнулась с хейтом из-за своего пения. Анна не стала молчать.
Публичная жизнь — это не только овации, но и постоянное давление. Популярные артисты регулярно становятся объектами для насмешек хейтеров. Стоит звезде один раз взять не ту ноту, как в соцсетях тут же разгораются жаркие споры. Недавно по этому поводу активно обсуждали одну из самых востребованных российских певиц Анну Асти (настоящая фамилия — Дзюба).
На днях голосовой коуч опубликовала на своей страничке фрагменты живого пения артистки. Пользователи Сети посчитали, что Анна находится не в лучшей вокальной форме. Автор ролика попыталась оправдать звезду плотным графиком, однако в комментариях все равно начался настоящий «портал в ад».
Певица не стала терпеть нападки и лично вышла на связь, чтобы прояснить ситуацию. Она отметила, что эксперты из интернета понятия не имеют, каково это — работать в режиме экстремальных нагрузок. По словам Анны Асти, звук на площадках часто мешает артисту полностью контролировать свое исполнение.
«Я искренне прошу вас не считать мой труд само собой разумеющимся... Редко пишу комментарии к такому сюру, но вы устанете искать во мне провал, где мое пение не вписано в пререкорд, чтоб я звучала так, как вы видите это только из видеозаписи», — заявила Асти.