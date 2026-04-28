Бизнес Вани Дмитриенко столкнулся с неожиданной проблемой

Певец Ваня Дмитриенко столкнулся с неожиданными проблемами, на его бар подали в суд иск на 1,2 миллиона рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

Канал напомнил, что модное пространство — исторический особняк с баром, музыкой и мероприятиями от Вани Дмитриенко — открылось ранее в Китай-городе. Однако ООО «Тесто» оказалось оформлено не на самого артиста, а на ресторатора Павла Чеснокова, который уже запускал проекты со звездами.

«Именно к этой компании есть вопросы: ООО «Новара» подало иск на 1 миллион 246 тысяч 39 рублей из-за ненадлежащего исполнения обязательств по договорам возмездного оказания услуг. Дело уже принято к производству в Арбитражном суде Москвы», — говорится в сообщении.

Ранее в Сети завирусилось видео с концерта Дмитриенко. На кадрах запечатлены зрительницы, предположительно, старше 30 лет, которые танцевали в зале с поднятыми руками. Исполнитель заметил их и похвалил за танец, при этом назвав поклонниц «пенсионным фондом». Эти слова вызвали негодование в социальных сетях.