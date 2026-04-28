Суд в Москве взыскал 173 тысячи рублей по налогам с лидера группы «Ногу свело!»

Тушинский районный суд столицы взыскал с лидера группы «Ногу свело!» Макса Покровского* задолженность по налогам в размере более 173 тысяч рублей.

Об этом во вторник, 28 апреля, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

— Суд иск удовлетворил и взыскал с ответчика задолженность по налогам за период 2022 г., штраф и пени на общую сумму 173 273, 84 рубля, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

О задолженности Покровского* стало известно 24 апреля. Налоговая обратилась в суд, чтобы взыскать сумму с певца.

В январе прошлого года мужчина якобы погасил все долги по налогам в России. Артист сделал это после того, как ФНС пыталась взыскать с него и его семьи более 400 тысяч рублей. Покровский* решил не оставлять задолженность, чтобы у него не арестовали четырехкомнатную квартиру около метро «Митино».

*включен Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории РФ.