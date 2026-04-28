Собчак нашла подвох в извинениях Соловьева перед Боней

Этим утром Владимир и Виктория провели совместный прямой эфир. В рамках беседы журналист извинился перед блогершей.

Пару недель назад Виктория Боня оказалась в эпицентре скандала. Блогерша записала видеообращение к президенту, которое сразу же стало резонансным. Она подняла ряд острых социальных тем. Ответ Владимира Соловьева не заставил себя ждать: в рамках своего шоу телеведущий в крайне резкой и грубой форме раскритиковал Викторию, не стесняясь в выражениях.

Сегодня их конфликт был улажен. Боня и Соловьев встретились в прямом эфире, где журналист публично извинился. Он объяснил свою агрессию излишней эмоциональностью и даже осыпал Викторию комплиментами.

Ксения Собчак таким переменам не удивилась. Еще накануне она предсказала, что телеведущий включит режим «галантного кавалера» и переведет все в шутку, чтобы сгладить впечатление от своего поведения.

«Зовите меня просто — Ванга. Или просто человек, который знает все эти тактики Соловьева наперед. Жаль, что они сработали. Со мной бы не сработали, но поэтому меня и нет в этих эфирах», — написала Собчак, уточнив, что извинения Соловьева были формальными.

Сама Виктория Боня после эфира призналась, что находится на грани истощения. Стресс от внимания подорвал ее здоровье — блогершу мучают сильные головные боли и травма ноги. Сейчас она передвигается на костылях, а ее долгожданная горная экспедиция отменяется. Беседа с Соловьевым, по мнению Бони, была продуктивной.