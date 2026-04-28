Побег из РФ, банкротство и оправдание терроризма: где сейчас Алексей Панин*

Актер Алексей Панин* (признан Минюстом РФ иностранным агентом, внесен в перечень экстремистов и террористов) уже более полугода не появляется в социальных сетях. News.ru рассказал, что известно о его жизни после побега из России, проблемах с работой и приговоре об оправдании терроризма.

Финансовые проблемы

Как сообщили СМИ, УФНС России по Кировской области подало заявление о признании 48-летнего артиста банкротом. Иск поступил в Арбитражный суд Москвы 22 апреля.

Суд назначил заседание на 30 июня. Сообщается, что к этой дате Панин* должен предоставить документы о собственности, доходах, налогах, счетах и вкладах, а также свидетельства о рождении детей и другие официальные бумаги.

Сам Панин* давно не появлялся в социальных сетях. В последний раз актер общался с подписчиками летом 2025 года — тогда он признался, что из-за финансовых трудностей ему пришлось устроиться курьером и доставлять еду в США.

До этого актер пытался гастролировать по Штатам со спектаклем «Скамейка», однако попытки заработать закончились провалом. Панин* сорвал показ из-за пьянства, поругался с организаторами и партнершей по сцене. Позднее актер заявил, что ему не выплатили гонорар.

Также Панин* пробовал зарабатывать на организации игр «Мафия» для иностранцев и создании «клуба для взрослых», но все это не принесло успеха. В США он живет со своей 18-летней дочерью Анной — в одном из интервью она рассказала, что не чувствует себя в безопасности из-за постоянных переездов.

Возвращение в РФ

Панин* признавался, что сожалеет из-за того, что не может посетить свою родную деревню и отметил, что с радостью вернулся бы в Россию хотя бы на неделю. Актер признался, что скучает по родным местам, а также хотел бы посетить ресторан Дома литераторов.

При этом звездный адвокат Андрей Алешкин считает, что если актер вернется в Россию, то его арестуют и передадут в суд, хотя запрета на прилет у Панина* нет.

«Скорее всего, учитывая его "заслуги", наказание будет реальным. Поэтому в нынешних условиях возвращение — это не вопрос желания Панина, а понимания, что за ним стоит уголовный срок», — отметил юрист.

Уголовное дело

В 2023 году в отношении актера возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. Причиной стали высказывания Панина* о взрыве на Крымском мосту.

В сентябре 2024 года суд заочно приговорил артиста к шести годам колонии общего режима. Кроме того, суд запретил ему управлять интернет-ресурсами на три года.

