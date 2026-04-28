SHAMAN отказался исполнять песни Пугачевой

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, заявил, что не стал бы исполнять хиты певицы Аллы Пугачевой, даже если бы получил на них права. Его комментарий передает ТАСС.

Дронов подчеркнул, что композиции Пугачевой ему не подходят, поскольку большая их часть исполняется от женского лица.

«Да и у меня много своих песен, да и у меня вообще свой путь по жизни, свой выбор, своя стезя и своя дорога. Думаю, она никак не пересекается с этими песнями», — добавил он.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал передать хиты Пугачевой уважаемым артистам. К таким исполнителям он отнес Викторию Цыганову, Александра Маршала, группу «Любэ», Олега Газманова и SHAMAN. В Российском авторском обществе прокомментировали предложение, заявив, что песни Пугачевой написаны профессиональными композиторами и поэтами, поэтому для исполнения хитов другими не требуется разрешения артистки.