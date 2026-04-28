Известная российская телеведущая попала в ДТП

Ведущая программы «Квартирный вопрос» на канале НТВ Виктория Панина попала в ДТП в Москве. Об аварии она рассказала в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам ведущей, водитель другого автомобиля поехал на красный свет и врезался в нее.

«Снес мне перед машины», — пожаловалась Панина.

Как пишет The Voice, телеведущая также отметила, что в результате ДТП получила ушибы и сильно испугалась. Кроме того, Панина опоздала на съемки «Квартирного вопроса».

«Итого шесть часов ожидания ДПС. Шесть часов. Час на оформление документов. И вот я приехала на съемку нести счастье и радость людям», — добавила она.

