Старший внук Ярмольника дебютировал в кино

Старший внук известного актера Леонида Ярмольника Петр Мальцев впервые появится на большом экране, сыграв вместе с дедом в семейном фильме «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора». Об этом пишет StarHit.

Актер не раз говорил, что внуки Петр и Павел занимают в его жизни значительное место, проводя у Ярмольника почти все выходные, а также часть каникул.

«Единственное, от чего я устаю, но с удовольствием, — это от внуков. Они же двигаются, как заводные», — отмечал Леонид Ярмольник.

При этом старший внук актера был с дедушкой и на съемочной площадке. Дебютной для него стала роль Бубочки в фильме «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора», который выйдет в прокат 25 июня.

В центре сюжета — девочка Злата, которая после того, как отец в воспитательных целях забирает у нее гаджеты до осени, пожелала играть без ограничений и оказалась внутри виртуального города Сколбор. А для того, чтобы вернуться домой, ей нужно «прокачать» себя.

Леонид Ярмольник сыграл в фильме одну из версий Мастера Пошива, который отправляет Злату на важное задание. А вот у персонажа Пети Мальцева на первый взгляд отношения с гостьей Сколбора не заладились. Однако Злате приходится с ним общаться, чтобы пройти игру.

