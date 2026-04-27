Актриса Татьяна Абрамова рассказала о возвращении на экраны

Актриса Татьяна Абрамова рассказала о своем возвращении на экраны. Как сообщает Starhit, артистка объяснила, что не часто видит интересные для себя истории, в которых хотела бы сниматься.

Абрамова снялась в сериале «Теплый ветер с Севера», который идет на телеканале «Россия 1». Артистка исполнила роль гинеколога и заместителя главного врача, которая состоит в тайном сговоре с мэром и помогает развалить больницу в поселке — чтобы на ее месте построили престижный санаторий.

Проект, по словам знаменитости, приглянулся ей необходимостью сыграть сложную, отрицательную героиню. Съемки проходили в Мурманской области — актриса отметила, что там очень красивая природа.

«Почему не снималась? Ответ простой: не было интересных предложений. А в "Теплом ветре с Севера" понравились сразу и сценарий, и такая неоднозначная роль… Всегда интересно исполнять то, что раньше не играла», — объяснила она.

Абрамова также напомнила, что не первый раз играет врача. Кроме того, при подготовке к роли советовалась с настоящими медиками.

В фильмографии Абрамовой был большой перерыв. В 2017 году с ее участием вышел фильм «Экспроприатор» — следующий раз в кино она появилась лишь в 2025 году. Говоря о том, чем она занималась во время перерыва, артистка отметила, что в последние годы ездила по России со своей концертной программой советских композиторов.

«Музыка возникла в моей жизни в один год со съемками в кино и театром. Тогда я больше занималась именно театром. Потом, как я говорю, на смену эстраде пришел шоу-бизнес. И уже в таком формате я не нашла своего места. Выбрала то, что стало ближе — кино и театр. Но я продолжаю выступать, у меня своя концертная программа», — заявила она.

Абрамова также отметила, что ее старший сын Иван тоже работает в театре — он заканчивает ГИТИС по направлению театральной звукорежиссуры. Младший сын Александр также учится на звукорежиссера, но в колледже.