Гном Гномыч дал оплеуху старшему сыну Плющенко

В семье Евгения Плющенко разразился скандал. Сын олимпийского чемпиона от первого брака Егор Ермак дал интервью, в котором признался, что не общается с отцом из-за неприятного инцидента, который случился во время отдыха на Мальдивах. Юноша не стал раскрывать подробности, но пригрозил папе компроматом. Кроме того, Егор пожаловался, что отец якобы никогда не проявлял интереса к нему и не искал встреч.

Неожиданно с ответом выступил средний сын Евгения Плющенко Александр, более известный как Гном Гномыч. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" он записал видеообращение к Егору, в котором пообещал раскрыть "всю правду".

Для начала он дал понять, что они быстро догадались, что Ермак позвал прессу и захотел записать для нее разговор с отцом. "Егорушка, дорогой Егорушка, почему ты не рассказал правду, когда ты приехал к нам после юбилея Алексея Мишина с микрофоном и журналистами? Почему ты не рассказал, что ты нам звонил, а мы звали тебя в гримерку, а ты тянул отца на улицу?" - издевательски поинтересовался у Ермака Плющенко.

Далее он спросил, почему Егор промолчал о том, что Яна Рудковская купила ему телефон и компьютер последних моделей. Гном Гномыч заявил, что Ермак всегда "клянчил" деньги у отца вместо того, чтобы достигать успеха в спорте, ведь одно время тот занимался и хоккеем, и боксом, и футболом. При этом Александр напомнил, что сам зарабатывает с четырех лет, и спросил, почему Егор тоже не может просто пойти работать.