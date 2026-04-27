На новую машину Славы Марлоу упало дерево

В результате снегопада и сильного ветра в Москве на новый автомобиль российского музыканта Славы Марлоу (настоящее имя — Артём Готлиб) упало дерево. Об этом артист рассказал на своей странице в запрещённой социальной сети и отметил, что сам он не пострадал.

Слава показал фотографию с места происшествия. Он подчеркнул, что успел оформить полную страховку на автомобиль, поэтому по поводу причинённого ущерба и ремонта повреждённой машины но переживает.

В последние годы Слава Марлоу сосредоточился на сольной карьере, выпустил новый альбом и анонсировал концерты после длительного перерыва. В январе 2023 года музыкант публично рассказал о расставании с блогершой Кариной Карамбейби после двух лет отношений. Однако через два года после разрыва девушка публично обвинила бывшего партнёра в абьюзе и назвала нарциссом. Слава на эти высказывания резко реагировать не стал и отметил, что не осуждает её за личное мнение.

