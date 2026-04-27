Звездный бэби-бум: знаменитости, которые готовятся стать родителями в 2026 году

Пока одни знаменитости покоряют сцены и экраны, другие готовятся к главной роли в своей жизни — родительству. «Царьград» рассказал, кто из звезд станет мамами и папами в этом году.

Катерина Шпица и Руслан Панов

40-летняя актриса Катерина Шпица и ее муж, 42-летний тренер Руслан Панов, объявили, что скоро станут счастливыми родителями. Это первый совместный ребенок у пары. У Катерины уже есть сын Герман от первого брака, которого она родила в 26 лет.

При этом несколько лет Шпица пережила неудачную беременность и потеряла ребенка. Сейчас она поддерживает женщин, которые столкнулись с подобной проблемой. Актриса отмечала, что справиться с последствиями трагедии ей помогли занятия с психологом и забота со стороны близких.

Мила Ершова и Святослав Рогожан

Артистка Мила Ершова станет мамой впервые. О беременности она рассказала в январе. Вместе со своим супругом Святославом Рогожаном актриса опубликовала фотографию в соцсетях, на которой показала своим поклонникам округлившийся живот. Ребенок должен появиться на свет во второй половине 2026 года.

Ершова и Рогожан познакомились еще во время учебы — они однокурсники. Свадьбу пара сыграла в Санкт-Петербурге.

Никита Нагорный и Дарья Спиридонова

Пополнения ждут в семье олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Никиты Нагорного и призерке Олимпийских игр по спортивной гимнастике Дарьи Спиридоновой. Супруги рассказали о скором рождении ребенка опубликовав видео, на котором спортсмен узнает пол ребенка — гендерпати состоялось на футбольном поле. Влюбленные волновались и взялись за руки, а через мгновения позади них повалил розовый дым — у Нагорного родится дочь. Пара уже воспитывает сына Марка.

Сам спортсмен говорит, что делает все возможное, чтобы оказать поддержку супруге. Также он отметил, что сейчас больше готов к роли отца, чем раньше.

Вадим Галыгин и Ольга Вайнилович

Жена юмориста Вадима Галыгина Ольга Вайнилович также объявила о беременности. В своих соцсетях она поделилась кадрами с вечеринки, на которой супруги узнали пол ребенка — у артиста родится сын.

Актер сделал предложение Ольге в 2010 году со сцены во время фестиваля Comedy Club в Турции. Для Галыгина это будет четвертый ребенок. Кроме того, в июне 2025 года он стал дедушкой: его единственная дочь от первого брака родила сына Прохора.

Анна Михайловская

1 апреля 2026 года 37-летняя Анна Михайловская рассказала, что станет мамой во второй раз. Актриса подчеркнула, что новость не является шуткой, как об этом успели подумать фанаты.

Анна не раскрывает имя своего избранника. Поклонники считают, что отцом является коллега по Театру Моссовета. В 2018 году актриса развелась с актером Тимофеем Каратаевым — у них есть общий сын Тимофей. Отец отстаивал право видеться со своим ребенком через суд и жаловался, что Михайловская не дает этого сделать.

Лиза Моряк и Сарик Андреасян

Актриса Лиза Моряк и режиссер Сарик Андреасян сообщили, что станут родителями в третий раз. Пара опубликовала кадры, на которых видно, что у Лизы округлился живот. Вместе с ними в фотосессии приняли участие две дочери — Элизабет и Шарлиз.

Оксана Акиньшина и Данила Козловский

Оксана Акиньшина не спешит радовать новостями о своей беременности, хоть слухи о скором прибавлении в семье ходят давно. Они уже пятый год живут вместе с Данилой Козловским. Вместе с тем в СМИ появились слухи, что пара ожидает прибавления чуть ли не в конце мая. Для Оксаны это будет уже четвертый ребенок, а для Данилы — второй.