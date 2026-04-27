Отказ от РФ, слухи о болезни и мнение об СВО: как живет София Ротару

Украинский режиссер-документалист и писатель Юрий Кот заявил, что певица София Ротару отреклась от России из-за сына. News.ru рассказал, как наследник влиял на исполнительницу и что известно о ее здоровье.

Сын под влиянием «сомнительных личностей»

Украинский режиссер Юрий Кот заявил, что сын Ротару Руслан Евдокименко участвовал в событиях на Майдане в 2014 году. Он отметил, что наследник внушаем и доверчив и в результате оказался под влиянием сомнительных личностей. Певица же стала поддерживать ВСУ именно из-за сына.

«Он — типичный "золотой ребенок", инфантильным ребенком и остался. Такие люди очень легко попадали в сети Майдана. Его окружение было сплошь "майданным", и он таким стал», — заявил он.

Евдокименко пытался покинуть Украину с сыном после начала СВО, однако их задержали пограничники. Позднее Руслан все еже уехал в Европу. Кот уверен, что останься мужчина в Киеве, его могли намеренно направить на передовую, использовать как «заложника» и отобрать деньги Ротару.

Возможен ли концерт Ротару в РФ?

Юрий Кот уверен, что жители РФ посетили бы концерт Ротару в случае ее визита в Россию. Он подчеркнул, что перед этим артистке следует раскаяться за свои антироссийские высказывания.

«Нашлось бы даже немалое количество людей, которые бы прибежали к ней на сольный концерт и с удовольствием пели бы ее песни», — полагает режиссер.

Продюсер Сергей Дворцов ранее заявлял, что Ротару могла бы посетить Россию с концертом за гонорар в размере 10–20 млн рублей. Однако он считает, что общественность не одобрит ее выступления из-за ее антироссийской риторики.

Мнение об СВО

После начала СВО Ротару осудила действия российских властей и поддержала Украину. Сейчас она часто публикует поздравительные посты в честь украинских праздников.

При этом публично певица высказывалась о проведении СВО напрямую лишь раз. В 2022 году она публиковала снимок с платком в цветах украинского флага и заявляла, что поддерживает Украину. После этого она не дала ни одного интервью, но демонстрирует «молчаливую поддержку» уехавшим из РФ коллегам.

Слухи о болезни

В 2024 году «Экспресс газета» со ссылкой на экс-директора Ротару Сергея Лаврова заявила о лечении артистка в немецкой больнице. Высказывалось предположение, что артистка могла обратиться за медицинской помощью из-за тяжелого заболевания.

По данным источника, в 2021 году у Ротару начался сильный тремор рук прямо на сцене на съемках «Песни года», из-за чего она едва не выронила микрофон. Поклонники в Сети предположили, что эти симптомы похожи на болезнь Паркинсона. Официально эта информация не подтверждена.