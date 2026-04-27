ФНС заблокировала счета телеведущего Шаца*

Налоговая в РФ, как выяснило РИА Новости, заблокировала банковские счета телеведущего Михаила Шаца* (лицо, признанное иноагентом на территории РФ) из-за долга на более чем 46 тысяч рублей.

Согласно юридическим документам, которые есть в распоряжении агентства, комик не закрыл в России ИП. А в августе 2025 года в налоговую были внесены данные о регистрации индивидуального предпринимателя в Соцфонде РФ.

Согласно данным сервиса "БИР-Аналитик", 13 апреля 2026 года налоговый орган заблокировал счета Шаца* из-за задолженности на более чем 46,4 тыс. рублей. Также за ним числятся заблокированные счета от июня 2024 года и июля 2025 года.

Причина - непредставление в установленный срок налоговой декларации «налогоплательщиком-организацией».

В 2016 году Шац* оформил израильское гражданство, а окончательно обосновался там после начала спецоперации. В сентябре 2022 года Минюст России внес телеведущего-юмориста в реестр иностранных агентов.

