«Духовная программа»: как Нагиев, Ургант и «Би-2» зарабатывают из-за границы

Живущие за границей телеведущие Дмитрий Нагиев и Иван Ургант, а также музыканты группы «Би-2» активно зарабатывают на россиянах, организовывая тренинги и концерты, выступая на корпоративах. Как ведут себя звезды, разбиралось издание Life.ru.

Шоумен Дмитрий Нагиев, живущий сейчас в ОАЭ, зарабатывает на собственных тренингах раскрепощения. А сейчас рекламирует тревел-тур в Грузию, стоимость которого составляет два млн рублей с человека. Участникам тура предлагается проживание в пятизвездочном особняке в горах, трехразовое питание, а также насыщенная «духовная программа», отмечает издание.

Нагиев предлагает помочь с раскрытием внутренней энергии, работать с эмоциями и личными блоками, «чистку сценариев», обучение интервью, гастроужин с грузинским хором, финальный показ фильмов с дискотекой и «качественный оргазм». При этом Нагиев намерен появиться перед слушателями лишь на экране ноутбуков, потому что «ведущий не хочет покидать свой номер в отеле».

«Уехавший после начала СВО Нагиев уже четыре года делает ставку на богатых соотечественников. А сам навещает родину, чтобы отрабатывать многомиллионные контракты. Для этого у артиста в России по-прежнему работает ИП с деятельностью в области отдыха и развлечений», - говорится в статье.

Напомним, что Нагиев приобрел роскошные апартаменты в Объединенных Арабских Эмиратах за 300 млн рублей вскоре после начала спецоперации. Сам отель расположен на западном полумесяце искусственного острова Пальма Джумейра. Рядом находятся набережная длиной 11 километров, аквапарк Aquaventure и смотровые площадки с видом на залив.

Телеведущий Иван Ургант, а также члены его команды из одноименной вечерней телепередачи, после начала спецоперации неожиданно оказались за границей и проводят там больше времени, чем на родине. При этом у себя в аккаунте в соцсетях они выставили черные квадраты в день начала СВО.

Жизнь за пределами России не мешает команде Урганта зарабатывать на россиянах, выступая на корпоративах, а также проводить концерты для русскоязычной публики. Сейчас артисты находятся в туре по США, где представляют сценическую версию некогда популярной телепередачи.

Ранее продюсер Павел Рудченко рассказал о том, что шоу «Вечерний Ургант» и его ведущего Ивана Урганта всеми силами пытаются вернуть на Первый канал. В свою очередь юморист Гарик Мартиросян отметил в одном из интервью, что никогда бы не согласился заменить Ивана Урганта в его собственном шоу, «как бы оно ни называлось».

Группа «Би-2»

«Би-2» частично базируется в Латвии и Испании и, несмотря на заявления солиста Егора Бортника*, известного как Лева Би-2* (включен в реестр иноагентов), что с Россией группа покончила, музыканты продолжают зарабатывать на российских поклонниках.

«По-прежнему работает их фирма «Группа Би-2», которая за прошлый год выручила более 1 млн рублей и имеет активы на сумму около 20 млн. Еще одна фирма — «Тема века», юридическим владельцем которой является водитель группы Дмитрий Кудрявцев, - выручила более 3,5 млн рублей», - отмечает издание.

При этом изначально продажей билетов на концерты беглых музыкантов занимался концертный директор «Би-2» Александр Крестин через свою словацкую фирму Keep Moving. В России билеты можно было приобрести через «информационную систему». Однако после огласки в СМИ схема изменилась и теперь билеты распространяет некий «консьерж-сервис», а обработкой персональных данных покупателей занимается фирма WORLD WIDE EVENTICKET – FZCO, зарегистрированная в Дубае.

Билеты на концерт группы в Молдавии стоят от 8 до 30 тыс. рублей, но никто не дает гарантии, что ФИО покупателя, его номер телефона, почта, возраст и другие данные не окажутся в итоге у мошенников, напоминает издание.

Группа покинула Россию летом 2022 года. После ряда негативных высказываний о России Егора Бортника* признали иноагентом. При этом в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым) солист группы «Би-2» заявил, что ежемесячно направляет материальную помощь Украине и готов был бы купить партию HIMARS.

* Признан в РФ иноагентом.