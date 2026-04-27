Раскрыты детали роскошной трехдневной свадьбы Дуа Липы с возлюбленным

Раскрыты детали роскошной трехдневной свадьбы певицы Дуа Липы и ее возлюбленного, актера Каллума Тернера. Информацию публикует издание Giornale di Sicilia.

Известно, что бракосочетание знаменитостей пройдет в итальянском городе Палермо с 5 по 7 сентября. При этом гости мероприятия уже забронировали целый этаж люксов на местной вилле Иджиеа.

Организатором свадьбы стала Алессандра Грилло, которая уже руководила свадьбой популярной фэнш-блогерши Кьяры Ферраньи и итальянского рэпера Fedez. Специалист уже активно работает над торжеством Липы и Тернера.

Также отмечается, что на мероприятие, которое назвали «свадьбой года», прибудет множество частных самолетов.

