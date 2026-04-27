У пьющей Саши Черно из "Дома-2" отобрали ребенка

Сыну Александры Черно и Иосифа Оганесяна пять лет, но Стефан практически не разговаривает и нуждается в дорогостоящем лечении.

© соцсети

До недавнего времени мальчик жил с матерью. Однако на днях стало известно, что Стефана забрала у Саши Черно опека. Дело в том, что звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" злоупотребляла алкоголем.

Сейчас Стефан находится с отцом. Иосиф Оганесян в личном блоге дал понять, что настроен решительно. Он хочет лишить родительских прав Александру Черно. По его мнению, она ведет аморальный образ жизни и ребенок не может жить с ней.

"Мне приходится бороться не только с бывшей супругой, но и с болезнью сына в одиночку! На данный момент я вижу следующую картину и такой итог. Сын не понимает всей серьезности. Похоже, как и его мать. Вчера он говорил с ней и было видно, как тянется к ней. Это тяжело принять. Но я больше не могу рисковать. Пусть буду плохим сейчас. Надеюсь, со временем он поймет, что я делал это ради него", - высказался Оганесян.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>