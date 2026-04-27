«Жених» Карпович публично открестился от свадьбы с ней

В последнее время в интернете активно муссируются слухи о предстоящей свадьбе Мирославы Карпович и ее коллеги Евгения Банифатова.

Пара долго не комментировала свой роман, но в итоге новоиспеченный «жених» решил прояснить ситуацию, чтобы пресечь дальнейшие сплетни.

К удивлению и огорчению многих поклонников артист не подтвердил не только помолвку, но и романтический характер отношений со звездой «Папиных дочек».

«Перестаньте. Ну хватит. Она моя коллега», — заявил Банифатов на шоу «Звезды сошлись».

По его словам, пока он летел рейсом с Камчатки в Москву (а это около девяти часов), новость разлетелась мгновенно. Как только самолет приземлился, на него обрушился шквал звонков от журналистов. Даже мама, узнавшая о «свадьбе» из Сети, недоумевала, почему сын не рассказал ей первым.

«Я говорю: „Мама, все, что есть, я тебе первой рассказываю“», — поделился Евгений.

На уточняющий вопрос о том, есть ли у него девушка, актер ответил утвердительно, но от подробностей ушёл. «Не давите», — сказал Банифатов, не став раскрывать детали личной жизни.

Напомним, несколько лет назад СМИ приписывали роман Мирославе Карпович с Павлом Прилучным. Фанаты даже считали, что именно Карпович стала причиной развода Прилучного с Агатой Муцениеце. Однако в 2022 году актер женился на Зепюр Брутян. 40-летняя Карпович, в отличие от почти всех своих коллег по сериалу, пока ни разу не была замужем. Детей у артистки тоже нет. Но, судя по всему, этот факт не слишком тревожит амбициозную брюнетку.