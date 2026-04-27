«Безумно болит»: Гоген Солнцев отсудил деньги у тех, кто его «изуродовал»

Шоумен Гоген Солнцев лишился волос после неудачного похода в салон красоты. Как сообщает Starhit, артист добился от хозяйки заведения компенсации в 1,5 млн рублей.

По словам Солнцева, он впервые посетил этот салон — ему нужно было осветлить волосы. Парикмахер нанес ему на голову средство, которое сожгло все волосы и повредило кожу головы.

«Не знаю уж, что эта цирюльниха нанесла мне на голову, но у меня прямо вместе с фольгой вылезли почти все волосы! На коже головы образовались раны, рубцы. Вся голова красная, обожженная, в волдырях. Безумно болит уже не первый день. Никак не могу отойти от этого ужаса», — рассказал Гоген в начале марта, добавив, что ему пришлось добриться налысо.

Солнцев собирался подать в суд на салон и взыскать с него 3 млн рублей, однако ситуацию урегулировали в досудебном порядке — хозяйка согласилась выплатить 1,5 млн рублей. Деньги пошли на трансплантацию, а первая операция прошла три недели назад и длилась почти 12 часов.

«Трихологи установили более 40% поражения волосяных фолликул на голове. Еще две серьезных операции в течение ближайшего года. Донорские луковицы пересаживают, которые по ДНК подойдут мне. Процент приживания около 50%. На реабилитацию, лекарства и прочее уйдет около 3 миллионов рублей. программу на эту тему и что ее бизнес после этого намертво рухнет, она согласилась с моим адвокатом на досудебное решение этого вопроса», — заявил шоумен.

Он подчеркнул, что в рамках досудебного соглашения не говорит, что за сеть салонов и нигде не называет имени его владелицы. Она же гасит ущерб, который причинила Солнцеву.