Дибров прояснил ситуацию с пикантным выходом с расстегнутой ширинкой

Дмитрий Дибров наконец прояснил ситуацию вокруг громкого скандала, который разразился в конце прошлого года. Тогда в Сети появились кадры, где Дибров запечатлен в компании неизвестной брюнетки.

И все бы ничего, только на видео шоумен щеголял с расстегнутой на брюках ширинкой, что спровоцировало массу домыслов как о его психологическом состоянии, так и об образе жизни.

В студии программы НТВ «Звезды сошлись» ведущий Лера Кудрявцева напрямую спросила его о судебных итогах. На вопрос, можно ли его поздравить с победой в суде, Дибров ответил скромно и с уважением к своему адвокату.

«Выиграл дело не я, а мэтр Добровинский провел фантастическую по квалификации, по тонкости, по искусству процедуру выигрыша в суде», — заявил телеведущий.

Он пояснил, что исков было два, и оба суд отклонил. Первый иск касался рекламного текста. К Диброву через агента обратилась одна самарская организация с просьбой за деньги прочесть текст, который демонстрировал их достоинства. Он это сделал. Однако позже выяснилось, что агент не смог точно соблюсти временные рамки предыдущего договора. Сам Дибров об этом не знал.

Второй иск был связан непосредственно со скандальным видео.

«Когда на меня было совершено это нападение, — это не мой злой умысел, это преступный умысел другого — он поджидал ночью на частной территории, где съемка запрещена, то есть они уже сознательно нарушали закон, они специально меня поджидали», — объяснил телеведущий.

Он подчеркнул, что никакой «задней мысли» с его стороны не было, и суд это подтвердил.

Ведущая поинтересовалась, какую сумму требовали истцы.