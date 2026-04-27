Мария Погребняк сообщила о разводе

У Марии Погребняк четверо сыновей. Первых трех детей она родила от футболиста Павла Погребняка, но в 2023 году супруги расстались.

Новость о разводе прозвучала как гром среди ясного неба. ничто не предвещало такого конца, ведь Мария и Павел со стороны казались идеальной парой с чудесными сыновьями.

В новом выпуске шоу "Звезды сошлись" Мария Погребняк вспомнила о том, как случился развод. Она отметила, что это решение далось им с Павлом тяжело.

"Конечно, было больно, и ему было больно. И поплакала я, и, мне кажется, и он слезу пустил. Но мы потом адекватно посмотрели на вещи: мы друг друга не потеряем, мы сохраним нашу команду, мы воспитываем троих сыновей, мы общаемся каждый день…" - поведала Погребняк.

Она подчеркнула, что им с Павлом удалось добиться того уровня отношений, когда дети не становятся разменной монетой. "Тут надо в первую очередь думать о психике ребенка, чтобы не нанести ему травму, потому что с этой травмой он будет жить всю свою жизнь", - заключила модель.

В настоящее время Мария Погребняк замужем за бизнесменом Игорем Головинским. Ему она родила сына Владимира.