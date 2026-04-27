Курцын рассказал о неприятной встрече с Боярским

Актер Роман Курцын поделился неприятными воспоминаниями о встрече с коллегой Михаилом Боярским.

По его словам, первая встреча с Боярским у него состоялась в детстве: он рассказал, что Боярский оказал на него большое влияние и именно из-за него он захотел стать актером.

Однако вторая встреча с Боярским у Курцына не задалась. Как рассказал актер, примерно пять лет назад он ехал на съемки в бизнес-классе, когда вдруг он увидел Боярского. Курцын подошел к коллеге, но наткнулся на грубость и равнодушие.

— Он не узнал меня и отмахнулся. Мол, отвали. Я, конечно, не в обиде — всякое бывает. Но сам никогда не откажу в автографе или селфи. Это предательство профессии, когда ты не можешь уделить секунду внимания тому, кто ходит на твои фильмы, смотрит тебя, любит, — заявил Курцын в беседе с журналом Hello.

Ранее СМИ сообщили, что Боярский был госпитализирован в отделение сосудистой кардиологии в Санкт-Петербурге. Однако вскоре родственники артиста опровергли эту информацию, заверив, что «все в порядке».

Боярский также обратился в больницу после падения с высоты трех метров на спину во время спектакля пошлой весной. Позже в Театре Ленсовета прошел спектакль «Ромео и Джульетта», где звучал исключительно голос артиста, а финальный поклон на сцене прошел без его участия.