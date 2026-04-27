Зятя комика Шаца* разыскивают российские приставы

Зятя комика Михаила Шаца* и телеведущей Татьяны Лазаревой** Семена Шмелева разыскивают российские приставы из-за налоговых задолженностей. При этом мужчина вместе с женой Софьей Шац уехал из России в Португалию сразу после начала СВО. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщил Telegram-канал Shot.

Сообщается, что Шмелев не закрыл в РФ свое ИП, которое открывал для продажи продуктов.

— В итоге за несколько лет ему накапали налоговые долги — ФССП открыла против него два производства на сумму более 120 тысяч рублей. Помимо того, на нем висит еще один долг в 190 тысяч рублей, — говорится в публикации.

Там добавили, что в 2025 году мужчина закрыл ИП, но долги так и не оплатил.

Ранее Михаил Шац* рассказал, что значительная часть русских эмигрантов, сомневавшихся в своем решении уехать, уже вернулась на родину. По его словам, за границей остались в основном те, для кого переезд был принципиальным решением.

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.

**Признана иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ, внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторингом.