Борьба с алкоголизмом, ссоры с Полищук и романы: как живет Алексей Макаров

Актер Алексей Макаров, сын народной артистки РФ Любови Полищук, признался, что кардинально изменил образ жизни. News.ru рассказал, что известно о жизни звезды, его романах и проблемах с алкоголем.

Чем известен Алексей Макаров?

Макаров родился 15 февраля 1972 года в Омске. Полищук развелась с отцом наследника, поэтом Валерием Макаровым, когда Алексею было четыре года. С первого по шестой класс он учился в московской школе-интернате, из-за чего у него была обида на родителей.

Алексей вспоминал, что в молодости был трудным подростком. Его мать часто выходила из себя.

«Когда она поняла, что я превращаюсь в неуправляемого подростка, начинала орать. И я в этот момент боялся ее до судорог, потому что она была очень звонкая, а энергетика страшнейшая, которая и мне передалась», — рассказал артист.

Как актер Макаров впервые прославился в 1999 году, снявшись в роли антагониста в драме Станислава Говорухина «Ворошиловский стрелок». В 2000 году он снялся в военной драме «В августе 44-го» с Евгением Мироновым, Владиславом Галкиным и Юрием Колокольцевым.

В 2004 году актер снялся в фильме «Личный номер», который основан на трагических событиях захвата заложников в ходе мюзикла «Норд-Ост». После премьеры артисту дали прозвище «русский Брюс Уиллис».

Кроме того, Макаров известен по сериалу «Офицеры», комедиях «О чем еще говорят мужчины» и «День выборов — 2». Сейчас Макаров продолжает заниматься творчеством и активно участвует в съемках.

Как сложилась личная жизнь Макарова?

Макаров впервые связал себя узами брака с журналисткой Марией Сперанской. Союз продлился три года. После развода у него были отношения с актрисами Анастасией Макеевой и Екатериной Семеновой, а позднее — с Викторией Богатыревой, которая родила ему дочь Варвару.

В 2022 году актер тайно женился на бывшей стюардессе, а ныне репетиторе иностранных языков Полине. Она на 23 года моложе избранника.

«Так мы давно женаты. Уже больше года. Жена ждет мужа дома после подвигов, после рабочего дня», — рассказывал Макаров.

Проблемы с алкоголем

Недавно Макаров откровенно рассказал о своей борьбе с алкогольной зависимостью. Он признался, что стал злоупотреблять спиртным еще в 17 лет. С тех пор артист регулярно пил, чтобы справляться со стрессом, что привело к серьезным проблемам со здоровьем и набору веса.

«Я дошел до 127 килограммов. У меня были запои. Это сильно меня подкосило: и здоровье, и отношения с людьми», — признался актер.

Переломным моментом стало знакомство с будущей женой Полиной на борту самолета. Она убедила его отказаться от вредных привычек, следить за питанием и заняться спортом.

Анастасия Макеева делилась неприятной историей про Макарова — оказалось, что Алексей ударил ее в Тунисе. По словам артистки, это случилось после того, как Роман Игнатьев прислал ей стихотворение с эротическим содержанием. Она отмечала, что Макаров относится к тем людям, которым не стоит злоупотреблять алкоголем.