«Вспорол себе грудь»: Охлобыстин рассказал, как сделал предложение жене
Актер Иван Охлобыстин рассказал, как сделал предложение своей жене Оксане Арбузовой. Как сообщает Starhit, он признался, что вспорол себе грудь.
По словам артиста, все произошло в парке, когда они с Оксаной распивали шампанское у пруда. Охлобыстин предложил свою руку и сердце, однако Арбузова сказала, что «не видит сердца».
«Я тут же вытащил нож, вспорол себе грудь и предложил ей: "Смотри!". Любимая с огромным любопытством потрогала своим холодным пальчиком кровоточащую рану и улыбнулась: "Дурачок, сердце слева! Но я согласна!"», — рассказал Иван.
Порез оказался достаточно глубоким — от него остался шрам. По словам Охлобыстина, он служит ему как напоминание об этом моменте, который разделил их жизнь на «до» и «навсегда».
Ранее Охлобыстин признавался, что уже на момент начала отношений с Оксаной знал, что у них будет многодетная семья. Всего Арбузова родила шестерых детей — четыре дочери и двух сыновей. Кроме того, у артиста уже родились трое внуков.