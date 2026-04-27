Победители всех сезонов «Битвы экстрасенсов»: чем они занимаются сейчас?

Вот уже почти 20 лет «Битва экстрасенсов» не сходит с экранов. В этом популярном мистическом шоу участники проходят испытания и пытаются доказать зрителям, что обладают паранормальными способностями. «Лента.ру» вспоминает, кто становился победителем в прошлых сезонах передачи, рассказывает, как живут чемпионы, какие скандалы с ними связаны и почему люди вообще склонны верить в существование экстрасенсов.

Как выбирают победителя сезона

Сезоны «Битвы экстрасенсов» начинаются с кастинга: все желающие проходят несколько первичных испытаний. Например, нужно угадать, что спрятано в непроницаемом кубе и найти человека в нескольких десятках багажников. По итогам отборочного тура в основной состав попадают лишь те, кто справился с заданиями или был близок к ответу.

Далее в каждой серии проводятся более сложные испытания, часто связанные с мистическим «расследованием» преступлений. После каждого эпизода один из ясновидящих, показавший худший результат, покидает проект.

В конце каждого сезона шоу остается несколько финалистов: чаще три, иногда больше. За них голосуют телезрители. Набравший наибольшее количество голосов становится победителем и получает главный приз — статуэтку в виде синей руки с магическим шаром.

В спин-оффе «Экстрасенсы. Реванш» победителей определяли члены жюри из числа сильнейших бывших участников «Битвы экстрасенсов». А в проекте «Битва сильнейших» каждый участник получал баллы от героев испытания: обладатели наивысших оценок боролись в финале за награду в виде золотой руки.

Победители всех сезонов основного шоу

Наталья Воротникова, 1-й сезон

Первый сезон «Битвы экстрасенсов» вышел в 2007 году и сразу же стал популярным. Победительница Воротникова, которая сама себя называет магом, практиком и экстрасенсом, успешно справилась почти со всеми заданиями. Например, определила результат матча российской футбольной премьер-лиги, смогла «разглядеть» в багажнике машины человека и многое другое.

Сейчас Воротникова продает свои «магические» услуги через каналы в социальных сетях, а также проводит обучение магов и экстрасенсов.

Зулия Раджабова, 2-й сезон

Второй сезон шоу вышел вслед за первым — тоже в 2007 году. Победительницей стала дагестанская ясновидящая Зулия Раджабова. Девушка по образованию психолог и психотерапевт, а кроме того, мастер спорта по гимнастике и дзюдо.

Сейчас Зулия Раджабова торгует амулетами и другими эзотерическими артефактами, а еще продолжает оказывать услуги «магического» характера.

Мехди Эбрагими Вафа, 3-й сезон

В конце 2007 года вышел третий сезон «Битвы экстрасенсов». Победителем впервые стал иностранец — врач из Ирана Мехди Эбрагими Вафа. Мужчина успешно проходил испытания на протяжении всего сезона, например, сразу определил, где ведущие спрятали актрису Дарью Сагалову, назвав дом, этаж и даже квартиру.

Иранец пишет стихи, играет в футбол, танцует и поет, а также занимается врачебной практикой и работает психологом. Не бросил Мехди Эбрагими Вафа и экстрасенсорную деятельность: он продает магические артефакты и онлайн-курсы по осознанности.

Турсуной Закирова, 4-й сезон

Еще одна победительница из другой страны, гражданка Таджикистана Турсуной Закирова удивляла телезрителей своими «экстрасенсорными» способностями в четвертом сезоне, который выходил в первой половине 2008 года. Она обошла других финалистов, показав лучший результат как во время отборочных туров, так и на самих испытаниях.

После шоу Турсуной Закирова начала жить на две страны: Таджикистан и Россию. На родине она создала благотворительный фонд, помогающий людям в тяжелой ситуации. 29 марта 2009 года победительницы не стало: причиной называют острую сердечную недостаточность. Она дожила до 92 лет.

Лилия Хегай, 5-й сезон

Летом 2008 года Узбекистана. Почти все испытания она проходила с лучшими результатами, например, сразу поняла, что было похищено в указанной ведущими квартире и где это похищенное искать.

Сейчас Лилия Хегай живет в Москве с мужем и детьми. Она активно ведет социальные сети, в которых называет себя «не гадалкой, не ведьмой и не волшебницей», показывает жизнь обычной домохозяйки. Также Хегай утверждает, что не ведет приемы и не занимается психологией.

Александр Литвин, 6-й сезон

В конце 2008 года на телеэкраны вышел шестой сезон популярного шоу. Победителем на этот раз выбрали Александра Литвина. Уроженец Челябинской области, бывший таможенник и фельдшер, он прошел практически все испытания сезона успешно. Сам участник шоу признавался, что экстрасенсорные способности якобы не раз помогали ему задерживать преступников на границе.

Сейчас Александр проводит личные консультации, пишет книги, продает календари и ежедневники, проводит мастер-классы.

Алексей Похабов, 7-й сезон

Седьмой сезон вышел в первой половине 2009 года. Победителем стал один из самых молодых участников проекта, уроженец Красноярского края Алексей Похабов. Интересно, что он не был тем, кому прочили победу, и довольно часто ошибался во время испытаний. И все же зрители отдали первое место именно ему.

После шоу Похабов писал книги на эзотерические темы, сам называл себя «экспертом по психологическому развитию и эмоциональной поддержке». Продавал курсы по саморазвитию, вел клуб медитаций, а также проводил личные консультации.

В 2025 году в интервью Похабов полностью открестился от эзотерики и назвал экстрасенсов «мракобесами».

Владимир Муранов, 8-й сезон

Во второй половине 2009 года на телеэкраны вышел восьмой сезон шоу. Помимо всего прочего, он запомнился еще и сменой ведущего программы. Первые шесть сезонов «Битву экстрасенсов» вел актер Михаил Пореченков, с 2009 года эта должность перешла Марату Башарову. Он ведет шоу до сих пор.

Победителем восьмого сезона выбрали Владимира Муранова из Звенигорода. Как рассказывал сам участник шоу, он учился в Индии, куда до этого приехал на лечение. При этом у Муранова было гораздо меньше опыта, чем у других финалистов, но зрители отдали предпочтение именно ему.

Сейчас Владимир Муранов позиционирует себя как музыкант, а не как человек с экстрасенсорными способностями. Он гастролирует по России с концертами, проводит ретриты и медитационные сессии.

Наталья Бантеева, 9-й сезон

В 2010 году зрители увидели девятый сезон шоу. Победительницей стала Санкт-Петербурга. Согласно ее биографии, опубликованной в Сети, жизнь Бантеева с самого начала не была легкой: она чуть не лишилась жизни при рождении, в юношестве связалась с плохой компанией и даже провела несколько лет в заключении. Как говорила сама Бантеева, якобы именно это помогло ей развить свой дар.

Сейчас Наталья Бантеева полностью открестилась от экстрасенсорики и занялась личным коучингом. А в 2018 году выставила на продажу выигранную «синюю руку».

Мохсен Норузи, 10-й сезон

В конце 2010 года стал известен победитель десятого сезона программы. Им оказался иранский ясновидящий Мохсен Норузи. Он участвовал в ирано-иракской войне, много лет путешествовал, уединялся в горах для медитаций и молитв.

Сейчас Норузи продолжает оказывать услуги «экстрасенсорного» характера, обещает помочь в любовных и семейных делах, избавить от зависимостей и даже, по его словам, поставить диагноз и вылечить, если медицина не справляется.

Виталий Гиберт, 11-й сезон

В 2011 году вышел 11-й сезон «Битвы экстрасенсов», в котором победил россиянин Виталий Гиберт. Как рассказывал сам участник шоу, после смерти матери у него якобы появились паранормальные способности — он стал «видеть духов». Этим Гиберт и покорил зрителей и ведущих шоу. Кроме того, Виталий обучился гипнозу и психологии.

Сейчас Гиберт отказался от всего экстрасенсорного и принял буддизм, о котором изредка рассказывает в своих соцсетях.

Елена Ясевич, 12-й сезон

В конце 2011 года вышел уже 12-й сезон «Битвы экстрасенсов». Победительницей стала уроженка Белоруссии Елена Ясевич. Девушка страдала от наркотической зависимости, но к моменту участия в шоу смогла избавиться от нее. Высшее образование Елена получила в СПБГУ на факультете «Технологии средств связи и биомедицинская электроника».

В 2022 году Елена Ясевич скончалась из-за отказа внутренних органов после коронавируса.

Дмитрий Волхов, 13-й сезон

Тринадцатый сезон телешоу вышел в 2012 году. Победителем стал россиянин Дмитрий Волхов. По образованию он антикризисный управленец, получил диплом в Московском государственном областном университете. Сам называет себя неоязычником.

Сейчас Дмитрий проводит личные приемы, а также организует туры по якобы магическим местам России, так называемым «местам силы». Например, на горный хребет Таганай в Челябинской области, там он проводит ночные духовные практики.

Начиная с 13-го сезона «Битва экстрасенсов» начала выходить раз в год

Александр Шепс, 14-й сезон

В 2013 году вышел 14-й сезон шоу. В нем Самары Александр Шепс. Он запомнился тем, что использовал необычные атрибуты для прохождения испытаний: карты Таро, маятники, руны.

Сейчас, правда, Шепс позиционирует себя как медиум, то есть проводник в «мир мертвых», способный общаться с духами. Александр записывает песни, участвует в других телепрограммах и YouTube-шоу, продает амулеты, кольца и другие артефакты, якобы заряженные энергией. Кроме того, Шепс дает личные эзотерические консультации. А еще он стал героем многих мемов, которые вышли далеко за пределы круга поклонников шоу.

Джулия Ванг, 15-й сезон

В 15-м сезоне «Битвы экстрасенсов», вышедшем в 2014 году, Латвии Джулия Ванг. Бывшая модель, участвовавшая в съемках и показах по всему миру, переехала в Москву в 17 лет. После школы Ванг училась в ГИТИСе, играла в кино и сериалах.

Джулия Ванг написала несколько книг, но больше всего она известна своими высказываниями. Например, однажды она заявила, что Джулия — это вымышленный персонаж, а в шоу участвовал мужчина по имени Томас Уинзор. В 2019 году она коротко постриглась и попросила называть ее в мужском роде.

Виктория Райдос, 16-й сезон

В 2015 году вышел 16-й сезон шоу. По его итогам лучшей признали Викторию Райдос из Санкт-Петербурга. Она рассказывала, что окончила несколько эзотерических школ, а также преподавала в Академии Таро. Себя девушка называет жрицей культа предков: она якобы общается с духами рода.

Сейчас Виктория Райдос продает карты, амулеты, украшения, свечи и книги. Проводит личные и онлайн консультации, пишет книги. Активно ведет соцсети, в которых учит подписчиков «избавляться от темной энергии».

Свами Даши, 17-й сезон

17-й сезон «Битвы экстрасенсов» стартовал в 2016 году. Победу в нем одержал Свами Даши (настоящее имя — Петр Смирнов), восточный практик. Согласно информации из открытых источников, 20 лет он прожил в Индии, исследуя местные духовные учения.

Сегодня Свами Даши занимается медитациями и обучает этому других. Кроме того, победитель 17-го сезона «Битвы экстрасенсов» ездит по России, проводит тренинги и семинары в разных городах, продает книги собственного авторства и предлагает очные встречи.

Константин Гецати, 18-й сезон

Уроженец Чукотки, Константин Гецати, победил в 18-м сезоне «Битвы экстрасенсов», который выходил в эфир в 2017 году. Кстати, его настоящее имя — Тимур или Таймураз Гецаев. Молодой человек стал любимцем публики, легко справившись с испытаниями и став лучшим в финале. Себя он позиционирует как «потомок аланских магов» и медиум.

По образованию Гецати медик, работал врачом-урологом. Сразу после шоу он утверждал, что не планирует бросать медицину, однако вскоре все же передумал.

Гецати был участником «Экстрасенсы. Битва сильнейших». И активно снимался в других реалити-шоу. Например, был главным героем передачи «Невеста. Экстра любовь» на ТНТ. Это аналог популярного шоу «Холостяк», только пару там искали не одинокому миллионеру, а экстрасенсу. В финале, однако, Гецати никого не выбрал, чем породил небывалое негодование среди фанатов передачи.

Тимофей Руденко, 19-й сезон

Россиянин Тимофей Руденко победил в 19-м сезоне шоу, который выходил в 2018 году. А позже принял участие во 2-м сезоне «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Интересно, что у мужчины официально диагностирована шизофрения. По словам самого Руденко, именно это помогает ему «слышать голоса мертвецов». В прошлом он играл в КВН и участвовал в других юмористических передачах.

Сейчас Руденко ведет аккаунты в социальных сетях, где отвечает на вопросы подписчиков и публикует видео на эзотерические темы. Кроме того, экстрасенс приглашает всех желающих на очные консультации. В 2025 году он женился на артистке бурлеска с псевдонимом «Осознанная Настя».

Дмитрий Матвеев, 20-й сезон

Самый молодой участник 20-го сезона, Дмитрий Матвеев, родился в Тольятти. На момент участия в «Битве экстрасенсов» в 2019 году ему было всего 22 года. Сам Матвеев называет себя потомственным «чернокнижником». Он якобы изучал записи деда, который тоже был экстрасенсом, и научился «слышать духов».

В настоящее время Матвеев больше времени уделяет музыкальной карьере, выступает с группой, делает татуировки.

Олег Шепс, 21-й сезон

Олег Шепс — младший брат Александра Шепса, победителя 14-го сезона «Битвы экстрасенсов». Зрители уже были знакомы с этой семьей, поэтому в 2020 году благосклонно приняли нового экстрасенса и отдали ему победу в финале. Олег, как и брат, позиционирует себя как медиум.

Сейчас Олег Шепс продолжает оказывать эзотерические услуги, в том числе ведет личные приемы и продает кольца и амулеты с якобы заряженными камнями.

Максим Левин, 22-й сезон

В 22-м сезоне шоу, который выходил на экраны в 2021 году, победил еще один житель Санкт-Петербурга. Сам Левин рассказывал,, что его предки были деревенскими колдунами. От них он якобы и унаследовал свой дар. Кроме того, Левин признался, что ранее был связан с криминалом, но это не помешало ему принять участие в проекте и победить.

Через месяц после победы Левина арестовали и судили за мошенничество, мужчине пришлось провести в тюрьме три года. Сейчас он уже на свободе: ведет аккаунты в социальных сетях и приглашает всех желающих на консультации. Кроме того, он решил повторить свой триумф в 24-м сезоне «Битвы», но проиграл.

Влад Череватый, 23-й сезон

В 2022 году зрители увидели 23-й сезон передачи. В нем победил молодой чернокнижник Владислав Череватый, уроженец Луганской области. Он получил экономическое образование, успешно руководил сетью магазинов, женился. При этом мужчина, согласно его же утверждениям, всегда чувствовал присутствие потустороннего в его жизни.

Череватый уже участвовал в 22-м сезоне проекта, но занял лишь второе место. В следующем году ему все-таки удалось победить.

После выигрыша Череватый создал свой сайт, где, как и многие другие участники и победители проекта, продает амулеты, книги и другие «магические» атрибуты. Кроме того, он ведет передачу «Экстра Такси» на канале «ТВ-3». В ней чернокнижник подвозит людей до места назначения, а заодно дает им эзотерические советы.

Артем Краснов, 24-й сезон

24-й сезон выиграл Артем Краснов. На момент участия в шоу ему было 25 лет. С детства Артем вращался в эзотерических кругах: его отец владел похоронным агентством и сам якобы владел ясновидением, но предпочитал это не афишировать. Какое-то время Краснов работал под псевдонимом Хаким Аббас, однако на «Битву экстрасенсов» пришел уже под своим настоящим именем.

В эфирах Краснов всерьез заявлял, что является вампиром: может питаться энергией и способностями людей. А человеческие судьбы якобы может считывать по запаху крови.

Сейчас Краснов продолжает проводить консультации для клиентов, а еще, по его собственному уверению, создает парфюмерные композиции. Однако где их купить — неизвестно.

Победители спин-оффов

«Экстрасенсы. Битва сильнейших»

C 2023 года выходит спин-офф основного шоу — «Экстрасенсы. Битва сильнейших». В нем соревнуются яркие участники прошлых сезонов: финалисты и победители.

Влад Череватый и Олег Шепс, 1-й сезон

Финал 1-го сезона «Битвы сильнейших» выдался скандальным. Перед тем как объявить результаты, в эфире включили запись разговора Череватого с героиней одного из последних испытаний — матерью тяжело больного ребенка. Обидевшись на что-то, экстрасенс произнес в ее адрес следующие слова: «Пусть эта Лида будет проклята, ребенок станет инвалидом, пусть у него сердце разорвется».

После этого ведущий Марат Башаров объявил победителя шоу — им стал Влад Череватый, который обошел Олега Шепса всего на 3 процента по зрительскому голосованию. Обращаясь к последнему, Башаров произнес фразу: «А еще вы никогда не использовали свою силу против людей, не желали им зла, не угрожали их детям».

После этого Череватый поставил на место кубок победителя, который уже успел взять в руки, и предложил Шепсу забрать его звание лучшего экстрасенса. После долгих споров участники предложили переписать правила и объявить победителями их обоих. Комментируя свою победу, Череватый сказал, что у него в душе «дыра и пусто».

Однако после сезона экстрасенс заявил, что история с победой в «Битве сильнейших» осталась для него незаконченной и он по-прежнему хочет завладеть заветной «золотой рукой».

Влад Череватый, 2-й сезон

Во 2-м сезоне в финале снова схлестнулись Влад Череватый и Шепс — но теперь уже Александр, победитель 14-го сезона.

Вступая в сезон, Череватый заявил, что пришел одержать единоличную победу. И зрители в него поверили: в финале он набрал беспрецедентные 63,7 процента голосов.

Узнав об очередной победе, Череватый заплакал и поблагодарил за помощь демона Толика — так он называет сущность, которая якобы подсказывает ему правильные ответы.

«Экстрасенсы. Реванш»

«Экстрасенсы. Реванш» — это спин-офф, посвященный участникам прошлых сезонов, которые добились хороших результатов, но не стали победителями. Главный приз «Реванша» — возможность войти в состав участников «Битвы сильнейших».

Соня Егорова, 1-й сезон

Соня Егорова родилась в Москве. С детства она якобы видела ауру людей и проявляла другие экстрасенсорные способности, но не придавала этому значения. Пока, окончив университет, не попала в больницу с перитонитом — тогда Егорова решила, что это наказание свыше за отрицание собственной силы. После она нарекла себя ведьмой и, отучившись у Алексея Похабова, начала проводить платные консультации и вебинары, а потом попала в 18-й сезон «Битвы экстрасенсов» и дошла до финала, но не выиграла.

В 2024-м Соня Егорова вновь попытала свои силы в «Экстрасенсах» и стала победительницей 1-го сезона «Реванша». Это дало ей путевку во 2-й сезон «Битвы сильнейших», но там экстрасенс не смогла проявить себя и покинула проект.

Кстати, в 2023-м Соня Егорова стала женой известного рэпера Pharaoh (настоящее имя — Глеб Голубин).

Ангелина Изосимова, 2-й сезон

Ангелина Изосимова родилась в 1975 году в семье ученых. Она рассказывала, что бабушка настолько не одобряла ее увлечения эзотерикой, что даже предлагала лечить внучку у психиатра. А вот отец Ангелину наоборот поддерживал, потому что сам практиковал целительство.

Проводить первые обряды и ритуалы Изосимова начала еще в университете. Сама себя она называет «ведьмой-природницей» с 30-летним стажем.

Впервые она участвовала в 23-м сезоне «Битве экстрасенсов», где заняла третье место в финале. На такой результат ведьма обиделась и даже грубила в соцсетях фанатам, которые поздравляли ее с «бронзой». На тот момент Изосимова категорически отказывалась дальше связываться с «Битвой», утверждая, что победу все равно отдадут мужчине. Но в 2025 году изменила решение, стала участницей 2-го сезона «Экстрасенсы. Реванш» и победила по итогам голосования судей.

Критика «Битвы экстрасенсов» Несмотря на популярность шоу, его периодически критикуют. Бывшие участники и другие знакомые с внутренней кухней раскрывают подробности проекта, по которым становится ясно, что передача постановочная, а никаких магических способностей у телевизионных магов, ясновидящих, чернокнижников и медиумов на самом деле нет. Например, участник шестого сезона Зираддин Рзаев в документальном фильме Бориса Соболева «Идущие к черту» рассказал, что экстрасенсы могут купить подсказки во время испытаний. Их стоимость доходит до 50 тысяч рублей. А стендап-комик Виктория Складчикова в 2022 году вспоминала, как участники «Битвы» приезжали в Оренбургскую область, где она раньше жила. Местные журналисты тогда объяснили девушке, что перед записью программы экстрасенсам дали ознакомиться с материалами уголовного дела, которое они должны были расследовать.

Почему люди смотрят «Битву экстрасенсов»

Ток-шоу были популярны с момента, когда их только придумали. Ведь с их помощью зрители как бы подсматривают за жизнью других людей, подсознательно присоединяясь к чувствам и мыслям участников программ, рассказала в беседе с «Лентой.ру» психотерапевт Алиса Буракова.

«Проживая вместе с ними горе и радость, мы получаем дополнительные эмоции, которые делают нашу жизнь ярче. На уровне биологических реакций в нашем мозге происходит выброс так называемого быстрого дофамина, который отвечает за систему вознаграждения», — пояснила она. При просмотре развлекательных шоу организм вырабатывает дофамин в качестве вознаграждения за удовлетворение потребности в досуге, и это приносит человеку удовольствие.

Однако постоянная стимуляция этой системы приводит к ее истощению

Несмотря на это, наш мозг снова и снова требует повторения праздника и приятных ощущений. По словам эксперта, таким образом формируется своеобразная зависимость от просмотра такого рода телепередач.

Что же касается мистических программ вроде «Битвы экстрасенсов», то они вносят ту самую дополнительную перчинку, которая только усиливает процессы стимуляции системы вознаграждения, описанные выше.

Наш мозг эволюционно склонен повсюду искать связку «причина и следствие». Этот механизм когда-то помог древним людям выживать. Нераскрытая загадка, неясность вызывает у нас фрустрацию и желание разобраться, что к чему. Продюсеры шоу, конечно же, знают, эту особенность психики человека и поэтому намеренно делают сценарий по шаблону Алиса Буракова психотерапевт

Другой эксперт, психолог Дарья Якушева, пояснила «Ленте.ру», что в любви к «Битве экстрасенсов» виновато и магическое мышление — вера в то, что ритуалы, знаки свыше, мысли, сны или даже приметы могут оказать реальное воздействие на жизнь человека.

«В Дедушку Мороза верить уже поздно, а в экстрасенса — социально одобряемо. Это происходит, когда в жизни человека становится много тревоги, неуверенности, хаоса, и он ищет пространство, в котором сможет обрести опору. Им и становится шоу, где творится магия», — рассказала Якушева.