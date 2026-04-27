Директор Шатунова отреагировал на слухи о тайной свадьбе с его вдовой

Аркадий Кудряшов, многолетний директор Юрия Шатунова, опроверг информацию о том, что он тайно женился на вдове артиста Светлане. Об этом пишет «МК», указывая, что соответствующий пост разместила в соцсетях Наталья Штурм.

Штурм сослалась на сообщение одного из телеграм-каналов, в котором утверждалось, что Светлана тайно вышла замуж и обвенчалась с новым избранником, а сама церемония прошла ещё в конце 2025-го.

Исходя из поста непонятно, стал ли директор покойного певца юридически супругом вдовы — лишь написали, что «рядом с ней оказался» Аркадий Кудряшов, который помогал семье после смерти певца и был опорой для её детей. Корреспонденты «МК» связались с самим Кудряшовым, и тот опроверг информацию.

«Бред», — сказал Аркадий.

Кстати, недавно хит «Седая ночь» неожиданно вырвался на первое место в глобальном рейтинге Shazam. Песню ищут по всему миру после того, как в Сети завирусился AI-кавер Канье Уэста на английском языке.