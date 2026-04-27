Стало известно о причинах возможного запрета Лепсу на усыновление троих детей

Если певец Григорий Лепс и сможет усыновить троих детей, как планирует, то он вряд ли сумеет стать для них хорошим отцом в силу своего тяжелого рабочего графика и наличия алкогольной зависимости. Именно склонность к употреблению спиртных напитков может стать преградой на пути к осуществлению этого желания, заявила семейный психолог Наталья Наумова Общественной Службе Новостей.

«Если имеется зависимость, то тем более будет тяжело воспитать психологически здоровых детей, — пояснила специалист. — Очень сложно будет детям с таким отцом. К тому же на них будет направлено много внимания, так как речь идет о медийной личности, поэтому тут последствия могут быть разные».

По ее мнению, на фоне всех этих факторов Лепс вряд ли сумеет взять детей на воспитание, так как сегодня и без того процесс усыновления является очень сложным и проходит под строгим контролем сотрудников госучреждений.

Напомним, недавно стало известно, что Лепс принял решение взять на воспитание трех детей из детского дома. Он отметил, что располагает необходимыми условиями для воспитания детей: в его продюсерском центре есть три просторные комнаты, которые будут полностью оборудованы для проживания, и добавил, что намерен юридически оформить отношения с воспитанниками. По словам музыканта, процесс оформления займет 3-4 месяца, сейчас он занимается сбором необходимых документов.

Также на днях сообщалось, что Лепс принял решение серьезно изменить свою жизнь, чтобы поправить здоровье. По словам артиста, он перестал пить алкоголь, поскольку его употребление «уже сказывалось на здоровье». Он признался, что также планирует пробежать дистанцию в 65 километров в следующем году в честь своего юбилея.

