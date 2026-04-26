Ваню Дмитриенко и Анну Пересильд заподозрили в помолвке

В социальных сетях активно обсуждают возможную помолвку певца Вани Дмитриенко и звезды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Анны Пересильд. Поводом для слухов стало новое украшение, замеченное на безымянном пальце девушки.

На видео Анна и Ваня поют их совместную песню. Именно здесь и замечено кольцо. Анна одета в чёрное облегающее платье, а Дмитриенко в белую футболку и чёрные брюки.

Поклонники обратили внимание, что ранее Анна не носила кольцо на этом месте, что сразу вызвало волну предположений о возможных переменах в личной жизни пары. Обсуждение быстро набрало обороты, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Ни Ваня Дмитриенко, ни Анна Пересильд не прокомментировали появившиеся догадки.

Ранее Анна Пересильд опубликовала в личном блоге романтичные кадры с Ваней Дмитриенко. Певец позировал с возлюбленной в образе рыцаря, ради съёмки он надел доспехи. А Анна в свою очередь нарядилась в образ ангела. Благодаря этой съёмке поклонники даже назвали их Ромео и Джульеттой.