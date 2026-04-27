Ксения Алфёрова вышла на связь на фоне новостей о свадьбе Егора Бероева

Пока 48-летний артист Егор Бероев строит любовь с 21-летней балериной Анной Панкратовой, его бывшая супруга тоже пытается начать жизнь «с чистого листа». Судя по всему, ей это удаётся по классической схеме — короткая стрижка уже есть, так что в ход пошло мороженое.

Также Ксения поблагодарила фанатов за поддержку: «Для тех, кто за меня переживает: спасибо вам, у меня всё хорошо, теперь уже счастливо живу, люблю жизнь и творю!» — написала Алфёрова в запрещённой соцсети.

Егор Бероев взял на себя ответственность за разрыв с Ксенией Алферовой

Напомним, Бероев и Алфёрова развелись в 2025 году. Недавно Бероев впервые публично признался, что женился на Панкратовой ещё зимой. Они познакомились ещё в 2024 году на съёмках фильма. После этого у них и завязались отношения. Экс-супруга Бероева Ксения Алфёрова узнала о новой возлюбленной мужа из новостей. Для неё разрыв с Беровеым дался тяжело. Ксения рассказывала, что они венчались.