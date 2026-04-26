Максим Галкин* выступил тамадой на украинской свадьбе

Комик-иноагент Максим Галкин* стал ведущим украинской свадьбы в Каннах. Его гонорар составил более 10 млн рублей, сообщает телеграм-канал Shot.

Модель из Харькова Ника вышла замуж за киевского бизнесмена грузинского происхождения Ники Ломиа. Свадьба прошла в поместье с видом на Средиземное море. Присутствовали гости из России, Грузии, с Украины. С песнями выступили Валерий Меладзе и Рики Мартин.

Галкин* вел свадьбу исключительно на русском языке, временами он тоже пел.

За выступление комик-иноагент мог заработать около 10,5 миллиона рублей, Меладзе — чуть более 13 миллионов.

Гостей угощали карпачо из осьминога, стейком «Шатобриан» со спаржей, артишоками, коктейлями и дорогим алкоголем.

Манекенщица Ника до начала СВО жила в Харькове и участвовала в конкурсе «Мисс Украина». Её муж в 2018-м году основал в Киеве компанию, занимающуюся азартными играми и онлайн-казино.

* Признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ