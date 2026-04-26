Бьянка призналась, как сбросила почти 40 кг без жестких диет

Бьянка откровенно рассказала, как сбросила почти 40 килограммов без строгих диет.

Певица Бьянка рассказала, как сумела похудеть почти на 40 килограммов, не прибегая к строгим ограничениям в питании. В интервью «Пятому каналу» артистка подчеркнула, что основу ее фигуры составляют ежедневные тренировки и активный образ жизни.

Бьянка призналась, что для поддержания энергии делает себе уколы с пептидами, которые, по её словам, помогают восполнять недостаток железа и бороться с усталостью. Ключ к её результату — по четыре часа в зале каждый день: танцы, силовые нагрузки и асаны, как подчёркивает певица, позволяют ей «каждый день что‑то делать», не завися от жёстких диет.

Артистка подчеркнула, что в её рационе нет жёстких рамок, хотя страх переедания у неё по‑прежнему сохраняется. Также Бьянка открыто заявляет, что не боится пластических операций: если в какой‑то момент ей перестанет нравиться что‑то в своём облике, она не против прибегнуть к коррекции внешности.