Анна Семенович призналась, что возлюбленный до сих пор не сделал ей предложение

Анна Семенович призналась, что её избранник, бизнесмен Денис, до сих пор не сделал ей предложение, пишет МК. Певица уже несколько лет состоит в отношениях, но официально они не зарегистрированы.

«Я все собираюсь замуж по-прежнему. Когда свадьба состоится, я не знаю. Пока он не сделал мне предложение. Пока ждём», — ответила Анна.

Певица говорит, что полностью созрела для семейной жизни и готова к замужеству, однако не давит на возлюбленного и не ставит ему сроков. Раньше торжество откладывалось из-за того, что Денис был официально женат — бракоразводный процесс проходил в Европе и занял много времени.

Ранее Семенович вступилась за отцов, которым женщины не дают видеться с детьми. Певица заявляла, что у матерей нет права лишать ребёнка отца, даже если она обижена на него как на бывшего мужа.