Стас Михайлов ответил хейтерам на критику своего имиджа

Стас Михайлов высказался о критике в свой адрес. Певец заявил, что не собирается прислушиваться к хейтерам, которым не нравятся его изменения во внешности и имидже, пишет телеграм-канал «Звездач».

По мнению артиста, если слушать всех поклонников, можно потерять индивидуальность. В качестве примера он привёл 88-летнего Адриано Челентано.

«Вот представьте, что ему кто-то позвонит и скажет: „Ты знаешь, ты не так одеваешься, у тебя плюшевые штаны и ботинки коричневого цвета“. Ему нравится, его надо принимать таким — за его действия, за поступки, за его творчество. Я очень хотел бы, чтобы меня оценивали по моему творчеству, а не по моей одежде», — высказался Михайлов.

Стас волнуется о своих поклонницах: певец ранее попросил их уделять больше времени себе. Артист рассказывал, что преданные фанатки сопровождают его на всех концертах уже около 20 лет, но он не хочет, чтобы они забывали о своей личной жизни. Михайлов признавался, что ему дарят портреты и даже делают татуировки с его изображением, но сам он к таким проявлениям любви относится настороженно.