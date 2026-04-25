Штурм сообщила о тайной свадьбе вдовы Шатунова: директор внес ясность

Наталья Штурм сообщила неожиданную новость. В социальных сетях звезда внезапно разместила пост о тайной свадьбе вдовы Юрия Шатунова Светланы. Певица рассказала, что, мол, она вышла замуж за директора звездного мужа Аркадия Кудряшова.

- Конечно, есть жизнь после смерти мужа, бесспорно! - написала Наталья. - Вдова имеет право на счастье.

Корреспонденты «МК» усомнились в данной информации. Поэтому связались с директором Юрия Шатунова. Реакция Аркадия Кудряшова последовала незамедлительно.

- Бред, - коротко ответил Аркадий.

Напомним, в этом году исполнится четыре года со дня смерти Юрия Шатунова. Легендарный исполнитель умер из-за инфаркта летом 2022-го года. Могила Юрия на Троекуровском кладбище до сих пор считается одной из самых посещаемых. Здесь всегда много живых цветов: их, в том числе, приносят многочисленных поклонники артиста.