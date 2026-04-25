Сергей Зверев признался, что вызывает косметолога на дом

Сергей Зверев признался, что не любит ходить на бьюти-процедуры в салоны. Стилист опасается камер наблюдения, потому что не хочет попасть в Сеть без фильтров и обработки, пишет телеграм-канал «Звездач».

По словам 62-летнего стилиста, сейчас в моде натуральность, пластику уже сделали по «пятому-десятому кругу», поэтому все убирают и чистят. Зверев объяснил, что в салонах везде стоят камеры, и клиенты должны понимать: они ложатся на процедуру, а их снимают несколько устройств.

«Одно дело я себя сниму, наложу фильтр, а другое дело кто-то — большая разница. Для этого у меня есть всё дома. Приедут, сделают», — высказался Сергей.

Зверев добавил, что положительно относится к одежде из массмаркета и даже носит её сам. Мероприятия, правда, в счёт не берёт.

Ранее Сергей Зверев спровоцировал бурную дискуссию в Сети из-за своего снимка. Стилист выложил фото без верхней одежды, продемонстрировав рельефный пресс, однако черты его лица подверглись заметному фотошопу. Подписчики тогда написали: «Нарисовал лицо, а кто запретит» и «Странный он, но мне всё равно нравится».