Лолита рассказала всю правду о мужчинах

Певица Лолита Милявская давно взяла паузу в публичной жизни: светские рауты проходят без ее участия, а журналистам артистка отказывает так часто, что пресса уже списала ее со счетов как затворницу. Однако на днях случилась сенсация — звезда появилась на столичной кинопремьере, где сразу попала в поле зрения репортеров. Артистка впервые за долгое время рассказав о личной жизни, семье, отношениях с дочерью и странном визите полиции.

Почему документальный фильм превратился в долгострой

Говоря о творческих планах, Лолита призналась, что уже два года не может сдвинуть с места документальный проект с эпатажным режиссером Валерией Гай Германикой. По словам певицы, отснято всего два-три кадра, и все стоит на месте. Сама Милявская считает себя слишком скучной для стиля режиссера: ее жизнь сейчас состоит из работы и дома. Артистка с иронией замечает, что Германика, видимо, ждет, когда в жизни звезды случится что-то из ряда вон выходящее, например, «страстная любовь с бездомным». Лолита уверена: если бы фильм снимали два десятилетия назад, вышла бы настоящая картина. Сейчас же, по ее словам, энергии хватает только на сцену, а безумства остались в прошлом.

Секрет свежего лица: никакой пластики, только «стеклобетон» и картошка

Заметив, что артистка выглядит посвежевшей и помолодевшей, журналисты поинтересовались, не прибегала ли она к пластической хирургии. Лолита объяснила, что не ложилась под нож, поскольку плохо переносит наркоз и боится за сосуды. Вмешательства не было еще и потому, что она постоянно на виду — для операции нужно время, чтобы скрыть отеки и синяки. Свой обновленный вид певица объяснила просто: «Я просто отоспалась». Плюс приехал врач, который, как шутит сама Лолита, «вколол что-то наподобие стеклобетона», чтобы заполнить морщины. Дополнительный эффект дала жареная картошка — лицо слегка округлилось из-за набранных килограммов.

К вопросу о фигуре Милявская относится философски. Она призналась, что летом обычно полнеет — виной тому черешня и прочие углеводы, а худеет почему-то зимой. Раньше, даже будучи в теле, она не скрывала форм и носила обтягивающие платья.

«Мне всегда было все равно, что говорят. Я себя принимаю любой: дурочкой, несчастной, маленькой девочкой», — заявила певица.

Откровенно Лолита рассказала и о своем распорядке дня. Встает она по-разному — иногда в пять утра, иногда в восемь. Начало дня далеко не всегда гламурное:

«Иногда со швабры, иногда — с мытья туалета».

Певица призналась, что не выносит пятна на сантехнике и постоянно борется с собственным перфекционизмом, стараясь не драить унитаз по десять раз. После уборки — перекус, затем бесконечные звонки и решение организационных вопросов. А ближе к полудню звезда может запросто лечь спать, чтобы проснуться за четыре часа до выхода на сцену. Такую привычку она приобрела в последний месяц.

Дочь Ева: переводы фильмов и нежелание быть «попрошайкой»

Особое место в интервью заняла тема дочери Евы, которая живет не в Москве. Лолита видится с ней раз в три месяца. Артистка называет их отношения доверительными, но признается: дочь крайне независима. Когда Милявская предлагает помощь, Ева отвечает:

«Мам, я же не попрошайка».

Сама певица шутит, что предпочла бы, чтобы дочь иногда «попрошайничала», потому что угодить ей бывает сложно — то подарок не тот, то другой. Лолита с удивлением узнала, что ее дочь является фанаткой Валерии Гай Германики и пересмотрела скандальный сериал «Школа» от корки до корки. Сейчас Ева занимается переводом и дублированием фильмов — пока только для себя. Певица подчеркивает, что ее главная задача — чтобы ребенок жил «в кайф».

«Мне наплевать, будет ли она работать в этой жизни или нет», — заявляет Милявская.

Сейчас у Евы есть педагог, который занимается с ней по четыре часа в день: социализация и английский. Желания выходить на большую публику у девушки нет, и Лолита не хочет применять насилие, чтобы это изменить, мечтая лишь о том, чтобы дочь прожила жизнь в удовольствие — в отличие от самой артистки.

«Одно дерьмо вокруг плавает»: поиски идеального мужчины

Коснулась беседа и личной жизни. На вопрос, удалось ли кому-то растопить ее сердце, Лолита ответила крайне эмоционально: «Некому! Кругом одно дерьмо». Певица пояснила, что когда ты уже взрослый человек, то быстро сканируешь потенциального партнера и понимаешь, что это все уже было. Приличные и нормальные мужчины, по ее наблюдениям, практически все состоят в браке, а сама она никогда не ходила по чужим семьям. Иронизируя, артистка заметила, что вокруг нее много позитивных мужей подруг, которые охотно помогают ей по хозяйству, но это совсем не то, что ей нужно.

Тему мужчин продолжил курьезный случай с участковым, который недавно «вломился» в квартиру. В преддверии 9 Мая он совершал обход дома, чтобы проверить жильцов. Лолита его не пустила, однако на саркастичный вопрос, согласилась бы она на свидание с тем самым участковым, если бы он был хорош, певица ответила: «Почему бы и нет?».

В своем идеале Лолита хочет видеть мужчину умного, интеллигентного и состоявшегося. Это, по ее мнению, «джентльменский набор», обладателей которого она сейчас не видит вокруг. Вопрос о деньгах ее не смущает: артистка с присущим ей чувством юмора отмечает, что любой мужчина в любом случае будет зарабатывать меньше нее. Главное, чтобы он участвовал в расходах и делал ее жизнь легче и симпатичнее. Про олигархов певица высказалась коротко: все заняты и «геморройные», поэтому с ними лучше просто дружить.

Подарки от бывших и взгляд на расставание

Рассказала Лолита и о дорогих подарках. Многие украшения и даже машина, оставшиеся от бывших мужей, не были выброшены, хотя в момент развода она готова была швырнуть их в окно. Со временем отношение изменилось: «Уже бывшим не пахнет и прекрасно носится». Говоря о разводах, певица призналась, что раньше относилась к уходу из семьи проще: не нравится — ушла. Сейчас, оглядываясь назад, она понимает, что многие ситуации можно было решить иначе.

Отдельно артистка высказалась о зависти — она считает это чувство свойственным только неталантливым людям, которые сидят в интернете и пишут гадости. Те, кто действительно работает, не тратят время на эмоции. С коллегами, по ее словам, у нее полная идиллия: нет претензий ни с той, ни с другой стороны. Завершая беседу, Лолита вспомнила о своей легендарной даче в Болгарии. Она призналась, что не была там два года, но продолжает содержать недвижимость — ради трех котов, за которыми ухаживают нанятые люди.