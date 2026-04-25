Шуфутинский может заработать более 4 млн рублей за концерт в ресторане

Михаил Шуфутинский выступит в одном из ресторанов Москвы в конце июня. Формат концерта — камерный, однако цены на билеты обещают быть высокими. Коллеги из «Звездача» пишут, что организаторы смогут заработать на этом вечере более 4 миллионов рублей.

Цены на вход — на любой вкус. Билет на танцпол обойдётся гостям в 3,5 тысячи рублей. За комфортный вариант придётся платить больше: столики стоят от 65 до 180 тысяч рублей. Как отмечает источник, это не масштабы легендарного концерта «3 сентября», но и заработок выйдет вполне достойный.

Шуфутинский — один из самых узнаваемых исполнителей шансона в России. Его песни «Третье сентября», «Пальма-де-Майорка», «Ночь» и другие давно стали народными хитами. Артист продолжает активно гастролировать, несмотря на почтенный возраст.

77-летний шансонье недавно рассказывал, как следит за своим здоровьем. Певец регулярно плавает в бассейне, который оборудован в его загородном доме. После концертов, правда, заставить себя поплавать с утра бывает непросто.

Читайте также: 77-летний Михаил Шуфутинский подтвердил, что тайно женился на своей возлюбленной