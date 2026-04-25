Глюкоза объяснила странное поведение на публике

Певица Наталья Чистякова-Ионова, которая выступает под псевдонимом Глюкоза, в ходе шоу «Кстати» объяснила свое странное поведение на последних публичных выходах употреблением напитка-«шишки». Об этом она рассказала на шоу «Кстати».

По словам артистки, уже на протяжении месяца она находится «на детоксе».

— Там очень все детально: ты пьешь шишку. Это такой отвар, там всякие травы. Но основной ингредиент — шишка, — призналась исполнительница во время передачи.

Также знаменитость рассказала, что этот напиток дает эффект на гормональном уровне.

Поклонники певицы обратили внимание на резкое изменение образа и поведения артистки. О том, с чем связана ее кардинальная трансформация, рассказал нарколог Василий Шуров. По мнению эксперта, в этом виноваты наркотики: врач считает, что никакие душевные переживания или таблетки не могут влиять на человека подобным образом.

В январе артистка объяснила, что ее изменения связаны с творческими поисками, а не с личными проблемами. Исполнительница отметила, что с началом новой эры потеряла часть аудитории, однако считает трансформацию естественной. По ее словам, она не изменилась внутренне, а лишь выбрала другой артистический образ.