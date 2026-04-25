Актер Селиванов случайно разбил Aston Martin в автосалоне

Звезда сериала «Реальные пацаны» Владимир Селиванов (VAVAN) разбил чужую дорогую машину. Об этом сообщил «СтарХит» со ссылкой на самого артиста.

Звезда «Реальных пацанов» разбил чужую машину за 80 миллионов
По словам Селиванова, он пришел в салон выбирать новую машину и увидел Aston Martin за 80 миллионов рублей. Актера узнали работники салона и разрешили ему сесть за руль, чего нельзя было делать. Артист завел мотор и случайно сдал назад, врезавшись в стоявший рядом «Мерседес».

«Сначала реакция была шоком, потом принятие. Очень надеюсь, что страховка все покроет, ну или мне придется пойти работать в этот салон на много лет, а с карьерой актера и певца придется повременить», — говорит 40-летний Селиванов.

В марте Владимир Селиванов сделал подарок супруге Александре — машину премиум-класса за 9 миллионов рублей. Артист также заказал персональный тюнинг и полностью изменил цвет машины.

«У меня самый лучший муж на свете! Теперь спокойно все помещаемся в машину. Большая семья — большие машины», — порадовалась Калмыкова.

