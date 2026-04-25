Борис Щербаков сократил количество выступлений из-за проблем со здоровьем

Актёр Борис Щербаков практически отказался от ведения масштабных корпоративов и частных мероприятий. По информации источников, причиной стали проблемы с сердцем: после перенесенной операции Борис Щербаков стал быстрее уставать и хуже переносить длительные выступления и съёмки.

По данным Mash, полностью уходить из индустрии артист не стал, но пересмотрел формат участия в событиях. Теперь он появляется на праздниках в качестве почётного гостя: приезжает, произносит поздравительную речь или тост и вскоре уезжает. Такое выступление занимает около 15–20 минут.

Несмотря на сокращённый формат, спрос на актёра остается высоким. Организаторы отмечают, что его личное присутствие придает мероприятию статус и особую атмосферу, поэтому Щербакова продолжают приглашать на юбилеи и дни рождения. Стоимость такого короткого выступления составляет около 600 тысяч рублей.